Nuisances et bagarres au parc de la Source à Louvain-la-Neuve: alcool interdit dès 16h le vendredi lors des rassemblements de jeunes

La mesure la plus importante, c’est l’interdiction de la détention et de la consommation d’alcool le vendredi après 16h au parc de la Source et aux abords. Les autres jours de la semaine, détention et consommation d’alcool seront tolérées entre 10h et 22h et interdites en dehors de ces heures.

Par ailleurs, la diffusion de musique non-amplifiée sera permise entre 10h et 22h, mais toute forme de musique sera interdite en dehors. Enfin, les personnes présentes au parc de la Source devront évacuer leurs déchets à leur départ

Les contrevenants s’exposent à des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 350 euros. Et en cas d’incidents perturbant l’ordre public (tapages, dépôts clandestins de déchets ou autres), les rassemblements pourraient être purement et simplement interdits.