Nuisances dues à la drogue : le ministre-président bruxellois a entendu les comités de quartiers

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a rencontré vendredi matin quelque 13 comités de quartier bruxellois pour discuter des nuisances liées à la drogue dans plusieurs zones de la capitale. Les ministres Alain Maron (Ecolo), Elke Van den Brandt (Groen) et la directrice générale de safe.brussels Sophie Lavaux étaient également présents.

Fin août, 30 comités de quartier ont envoyé une lettre ouverte à Rudi Vervoort pour dénoncer les nuisances liées à la drogue à Bruxelles. "L’escalade de l’insécurité doit être prise en main le plus rapidement possible", dit ce courrier. "Nous avons répondu à la demande de la lettre ouverte et écouté les comités de quartier", a fait savoir le cabinet Vervoort. "Bon nombre des questions soulevées concernent des compétences qui sont réparties entre différentes entités dans notre pays. Nous allons discuter de toutes ces questions, y travailler et faire un rapport aux comités de quartier dans quelques mois". Une nouvelle réunion doit être organisée dans les trois mois.