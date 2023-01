Nuisances des avions : le nombre de réclamations introduites est resté stable l’an dernier

Le niveau des réclamations introduites au Service de Médiation fédéral de l’aéroport national est resté "stable à un niveau acceptable", indique le rapport annuel publié ce mardi. Selon ce document, les chiffres supérieurs à 100.000 plaintes observés il y a quelques années ne sont plus d’actualité.

Très précisément, 28.206 réclamations ont été déposées l’an dernier (22.360 en 2021, mais 94.374 en 2018). En 2022, le nombre de mouvements d’avions à Bruxelles national s’est élevé à 178.929 (89.467 décollages et 89.462 atterrissages), soit quelque 60.000 de plus qu’un an auparavant, année davantage marquée par l’impact de la pandémie de Covid 19. Il s’agit de 162.013 vols de jour de jour (105.461 en 2021) et de 16.916 de nuit (13.972).