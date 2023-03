Nue et en détresse dans les rues de Los Angeles, l’actrice-star des années 2000 Amanda Bynes est finalement internée en psychiatrie

Amanda Bynes, 36 ans, fait partie de ces actrices qui ont connu le succès dans les années 2000, comme Lindsay Lohan, Hillary Duff ou les jumelles Olsen. Une carrière démarrée enfant à la télé dans des séries sur la chaîne Nickelodéon et terminée une décennie plus tard en apothéose dans le film musical Hairspray (2007). Mais assez vite, la jeune femme souffre de problèmes mentaux.

En 2010, Amanda Bynes annonce faire une pause dans sa carrière. Et 3 ans plus tard, elle est internée pour troubles mentaux et ses parents demandent sa mise sous tutelle. Diagnostiquée schizophrène avec une dépendance à l’alcool et aux drogues, elle annoncera ensuite publiquement souffrir d’un trouble bipolaire et de dépendances. De cures en rechutes, sa santé mentale ne s’améliore pas.

Il y a tout juste un an, elle a demandé à être libérée de sa tutelle et a eu gain de cause. Mais ce week-end, un témoin a raconté à TMZ avoir vu l’actrice en rue, désemparée et totalement nue, faire signe à une voiture de s’arrêter. Elle cherchait manifestement de l’aide puisqu’elle a dit à ce conducteur qu’elle "venait de faire un épisode psychotique". Consciente de ce qui lui arrivait, Amanda Bynes aurait d’ailleurs elle-même appelé le 911.

Emmenée d’abord au poste de police local, elle a ensuite été internée en unité psychiatrique. Triste histoire de santé mentale pour cet ex-enfant star.

Le sujet de la santé mentale est abordé dans la série webdocumentaire Normal dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Auvio.