Nudes consentis : intimité et estime de soi par écrans interposés

Pour Stanley, 27 ans, l’expérience du nude est tout autre et est surtout affaire d’intimité avec sa partenaire : "On n’a pas flirté avec des nudes, c’est arrivé progressivement au fur et à mesure que la relation était installée. Pour moi, c’est aussi simplement 'je suis nu, et je suis en confiance avec toi, donc je le fais'. C’est presque une information parmi d’autres : on se voit nu, on se sait nu et on partage ça avec l’autre. À l’heure d’internet, ça me semble complètement naturel que ça existe, ça fait partie d’un tout dans la communication avec ma copine."

Lauréline Gautier le confirme, ces échanges de photos peuvent également être vecteur d’un renforcement de l’intimité dans le couple : "C’est un bon moyen de surprendre son ou sa partenaire, de faire monter le désir jusqu’aux retrouvailles en fin de journée par exemple ou dans des relations à distance. C’est aussi un gage de confiance et c’est aussi ce qui peut renforcer l’intimité entre deux personnes. Montrer à l’autre qu’on semble à l’aise avec son corps peut susciter quelque chose de fort chez la personne qui reçoit le nude. Il y a quelque chose de l’ordre du don, un "Je t’offre une facette de moi, intime, dont tu es le ou la seul(e) à profiter" et je crois que cette idée est excitante."

Néanmoins, le nude ne s’inscrit pas que dans la relation à l’autre, mais aussi à soi. Stanley explique : "Il y a aussi l’idée de s’aimer quand on le fait : "J’aime bien ce que je vois, j’espère que toi aussi" et en ce sens c’est aussi pour moi que je la prends." Et pour la sexologue, le nude peut être un outil efficace d'auto-érotisation : "Lorsque nous nous prenons en photo, nous prenons le temps de le faire, nous refaisons peut-être plusieurs tentatives jusqu’à être satisfait du résultat et autrement dit se trouver désirable, sexy, etc. C’est important de voir cela comme un art qui permet de reprendre un peu de contrôle sur son image corporelle, son sex appeal."

Violette raconte : "Je me sentais puissante déjà de les prendre et c’est encore plus agréable quand après tu as la réaction de l’autre, ça confirme le boost à l’ego." Un sentiment que partage Charlotte : "À l'origine, je le fais surtout pour recevoir l'émoi que ça suscite en face mais c'est aussi une manière de mettre mon corps en scène dans un joli cadre. C'est une façon de créer une image de mon corps, sexualisée comme je le veux, que j'aime bien. Plus tu nudes, plus tu es à l'aise avec ton corps et donc plus tu es ok avec le regard de l'autre dessus. Quand je me prends en photo, que je mets en scène mon corps et que j'envoie le nude malgré ce bourrelet ou malgré cette zone de cellulite, c'est aussi une façon politique de faire exister ces trucs en décidant que c'est sexy, c'est comme si je pouvais décider de ce qui est sexy."