Nucléaire : vous reprendrez bien un peu de confusion ?

Ces dernières années, le régulateur a souvent croisé le fer avec le gestionnaire de réseau sur fond de conflit de compétences. Ici Elia semble mettre trop de temps à fournir des réponses aux yeux d’Andréas Tirez. Enfin, des querelles d’ego, des luttes personnelles entre Andréas Tirez et d’autres acteurs sont aussi des explications possibles.

Les trois explications ne s’excluent pas mutuellement.

Le coût de la sortie

Ce rapport peut-il changer le cours des choses ? Faire évoluer la décision ? Ce rapport n’existe plus, donc non. Le rapport final, s’il confirme un problème, pourrait par contre décider du sort du plan A (la sortie).

L’objectif de cette fuite est de faire monter un peu plus le coût politique de la sortie du nucléaire pour les verts. Mais le coût monte tout seul. Le problème principal, d’un point de vue politique, c’est la question de la dépendance au Gaz, dans un marché que la Russie est en train de faire exploser.

Le Premier ministre Alexander de Croo disait hier “La Russie n’est plus le partenaire fiable qu’elle était auparavant sur le plan énergétique". Avec 6% seulement de gaz Russe en Belgique, ce n’est pas un problème aussi direct qu’en Allemagne. Mais bien sûr, si toute l’Europe cherche à se détourner de la Russie dans les prochaines années le marché du Gaz va se tendre, et les prix risquent de suivre. Signalons et on l’oublie souvent que ce n’est pas le nucléaire ou le gaz. Même si nous prolongeons deux réacteurs, nous devons malgré tout construire de nouvelles centrales au gaz, mais moins.

La pression monte donc sur les écologistes, d’ici le 18 mars ce ne sera pas la dernière fois.