Nucléaire : "Si les négociations n’aboutissent pas, nous réquisitionnerons Engie", affirme Paul Magnette (PS)

Et selon lui, les négociations en cours à ce sujet ont déjà bien trop duré. "Les négociations doivent se terminer le 31 décembre. Si ce n’est pas le cas, nous réquisitionnerons Engie au 1er janvier", prévient-il. "Nous la forcerons à produire à un prix donné, ce qui est parfaitement possible au nom de la sécurité d’approvisionnement autant pour les entreprises que pour les particuliers."

"On ne pourra donc pas faire baisser les prix car les prix de l’éolien sont fixés autour de 120 €/MWh", prévient-il. "Ce sont des prix très stables qui ne dépendent pas des prix du gaz mais des prix de production. En revanche, le nucléaire est trois fois moins cher et on peut le faire beaucoup plus vite."