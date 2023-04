Nucléaire : pourquoi ça coince entre le gouvernement fédéral et Engie ?

Le gouvernement fédéral et Engie avaient une échéance, le 15 mars, pour trouver un accord sur la gestion des déchets nucléaires, et plus précisément sur la répartition des coûts. On est quasi le 15 avril, et cet accord n’est toujours pas là… Le Premier ministre a été interrogé à la chambre sur ce sujet mardi, et il s’est montré très discret. Que se passe-t-il ? Faut-il s’inquiéter de ce retard ?

La petite phrase d’Alexander De Croo, en gros, "moins j’en parle, plus les chances d’avoir un accord sont grandes" est tout sauf anodine. Et c’est surtout vrai. La discussion est compliquée, vraiment compliquée, entre Engie et le gouvernement fédéral. De quoi s’agit-il ? D’un pan important de l’accord conclu en janvier dernier entre la Vivaldi et Engie concernant la prolongation du nucléaire. Deux centrales seront prolongées : Doel 4 et Tihange 3, ça vous le savez. Parmi les points importants de l’accord, il y a la question des coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires.

L’accord stipule qu’Engie et le gouvernement doivent s’entendre, une bonne fois pour toutes, sur la somme à débourser par Engie pour la gestion des déchets nucléaires. L’accord parle même de la mise en place d’un cap, un plafonnement du coût : on va déterminer ce qu’Engie doit payer pour cette gestion, et tout ce qui dépasserait du montant établi entre Engie et la Vivaldi, ce serait à la charge des contribuables. On détermine, une bonne fois pour toutes donc le coût qu’Engie doit payer.

Une bonne fois pour toutes parce que c’est un point de friction entre notre pays et Engie.



Comment ce coût est-il déterminé ? La prolongation des deux centrales est liée à ce dossier : y a-t-il un risque de voir l'accord de janvier rangé aux oubliettes ?