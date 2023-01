Nucléaire, non peut-être ? Une série de podcasts à suivre sur La Première

À la fin des années 60, les réserves de charbon s'épuisent en Belgique. L'énergie nucléaire apparaît alors comme une solution miracle. On pouvait entendre à l'époque ce genre de commentaire sur les ondes : "Avec 40 tonnes d'uranium, on peut faire fonctionner une centrale nucléaire durant trois ans et dans une centrale classique, il faudrait durant le même temps consommer plus de 2 millions et demi de tonnes de charbon, c'est à dire en poids 62 500 fois plus."

Et la crise du pétrole de 1973 va accélérer la transition de la Belgique vers le nucléaire. A ce moment de notre histoire, on pensait à limiter très strictement l'usage de l'éclairage public, la vie quotidienne était très largement impactée aussi.