Nucléaire, non peut-être ? Une série de podcasts à réécouter sur Auvio

La douceur de l'hiver, et surtout l'importation massive d'électricité, nous éviteront finalement le pire. Mais aujourd'hui, la guerre en Ukraine et l'embargo sur le gaz russe relancent les craintes. Nous retrouvons Patrick Hendrick, professeur en aérodynamique à l'ULB, il parle d'un risque très saisonnier :

"Il y a le risque, évidemment. Il est extrêmement délicat à estimer, mais il est clair qu'il est centré, ce risque, sur les deux mois avant la nouvelle année et les deux mois après, c'est-à-dire le moment où coïncident les températures à priori les plus froides et les jours les plus courts."

Nos pointes de consommation surviennent en effet l'hiver, au moment où nous produisons moins d'électricité renouvelable. Or, nous risquons de manquer de gaz. Adel El Gamal, professeur en géopolitique de l'énergie à l'ULB, estime que le risque sera encore plus aigu les hivers suivants :

"Le problème est que l'hiver prochain, nous aurons beaucoup plus de mal à entamer l'hiver avec des stocks remplis à 100 %, parce que nous ne bénéficierons plus du tout d'aucun approvisionnement russe. Et ce sera probablement assez difficile de compenser l'ensemble des importations russes par du LNG. On aura vraisemblablement plus de problèmes dans les 2 à 3 hivers à venir que dans l'hiver que nous sommes en train de traverser pour le moment."