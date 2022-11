Nucléaire : Marghem rallie la N-VA et DéFI à sa proposition de prolongation du nucléaire, pas de "majorité alternative" pour Bouchez

"Je ne pense pas que chercher le soutien de l'opposition pour diviser la majorité soit la stratégie la plus sensée", a affirmé le président du CD&V, Sammy Mahdi. "Je comprends la nervosité du MR", a-t-il ajouté lors de l'émission De Ochtend de la VRT-radio. "La clarté doit venir rapidement sur la base de la sécurité d'approvisionnement et de l'indépendance énergétique. J'espère qu'il y aura de la clarté d'ici la fin de l'année", a-t-il souligné.

Le coprésident de Groen - le parti de la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten -, Jeremie Vaneeckhout, a réagi plus vivement. "C'est une blague (en français dans le texte, ndlr)", a-t-il écrit-il sur Twitter. "Avec un palmarès aussi creux après six ans en tant que ministre compétent, dont quatre avec la N-VA, vous devriez avoir honte", a-t-il ajouté à l'adresse de Marie-Christine Marghem, en qualifiant son attitude d'"irresponsable". "Ce n'est pas ainsi que vous conduisez une politique énergétique. Avec de tels coups, on n'obtiendra pas d'accord avec Engie", a poursuivi Jeremie Vaneeckhout en faisant référence aux négociations que mènent le Premier ministre Alexander De Croo et Tinne Van der Straeten avec le groupe français sur la prolongation de dix ans des deux réacteurs nucléaires les plus récents, ceux de Tihange 3 et de Doel 4.