Nucléaire : l’Iran rejette le projet de résolution présenté par les Occidentaux auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique

Les Etats-Unis et les trois pays européens parties à l’accord sur le nucléaire iranien (Royaume-Uni, France et Allemagne) conclu en 2015, ont soumis une nouvelle résolution dénonçant le manque de coopération de Téhéran, selon des sources diplomatiques, notamment à propos "de l’absence d’avancées sur la question de trois sites non déclarés, où des traces d’uranium avaient été découvertes par le passé".