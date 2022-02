Nucléaire iranien : Washington juge qu’un accord avec Téhéran "est en vue", mais devient "urgent"

Le négociateur américain Rob Malley devait retourner lundi dans la capitale autrichienne pour participer mardi à la reprise des discussions, annoncée par l’Union européenne qui joue un rôle de coordinatrice de cet exercice diplomatique à haut risque. Objectif : trouver un compromis pour sauver l’accord censé empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique, dont les Etats-Unis se sont retirés en 2018 sous la présidence de Donald Trump en rétablissant toutes leurs sanctions économiques contre la République islamique, qui s’est en retour affranchie de nombreuses restrictions-clés à ses activités nucléaires.

Les négociations en cours depuis le printemps dernier à Vienne se déroulent entre les Iraniens et les autres pays signataires de l’accord (Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie), avec la participation seulement indirecte des Américains. "Nous soutenons depuis longtemps qu’il serait plus productif de parler avec l’Iran de manière directe", a souligné le porte-parole de la diplomatie américaine. "Toutefois, les pourparlers vont demeurer indirects, à la demande de l’Iran. Les Etats-Unis n’ont participé à aucune réunion directe avec l’Iran", a-t-il ajouté.