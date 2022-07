Nucléaire iranien : Washington doit montrer sa volonté de relancer l'accord nucléaire, dit Téhéran

Josep Borrell a indiqué mardi avoir soumis un texte de compromis et demandé aux parties de l'accepter ou de "risquer une dangereuse crise nucléaire, avec en toile de fond la perspective d'un isolement accru pour l'Iran et son peuple".

Ce texte "n'est pas un accord parfait", mais "il représente le meilleur accord possible", a-t-il écrit dans une tribune publiée par le Financial Times.

Hossein Amir-Abdollahian a réagi à cette proposition en déclarant que "l'Iran se félicitait de la poursuite de la voie de la diplomatie et de la négociation", a noté son ministère.

Conclu entre l'Iran et six puissances (Russie, États-Unis, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne), l'accord de Vienne vise à garantir que Téhéran ne se dote pas de la bombe atomique, intention qu'il a toujours démentie.