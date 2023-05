Nucléaire iranien : Téhéran appelle les Occidentaux à ne plus "procrastiner" dans les négociations

La conclusion d’un accord "est possible tant sur le plan technique que politique", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, devant la presse. "Les autres parties, en particulier les Etats-Unis ont procrastiné" et doivent montrer "leur détermination politique" pour relancer le pacte – connu sous son acronyme JCPOA- conclu en 2015 puis dénoncé par le président américain Donald Trump le 8 mai 2018. Cinq ans plus tard, de laborieuses négociations se poursuivent entre l’Iran et les grandes puissances signataires de l’accord de 2015 (Chine, Russie, Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, France).