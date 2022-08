Nucléaire iranien : Téhéran affirme attendre, sous peu, de nouvelles négociations

Le porte-parole n’a pas été plus précis quant au programme et au calendrier de ces négociations à venir. Les négociations visant à faire revenir les Etats-Unis et l’Iran aux termes de l’accord de Vienne (2015) sont en réalité au point mort depuis mars dernier. Mais le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a récemment indiqué avoir soumis aux deux parties une proposition de compromis, pas "parfaite" mais indispensable selon lui pour éviter une "dangereuse crise nucléaire".