Nucléaire iranien : l’UE a soumis "un texte final", l'Iran l'examine

Reste cependant un obstacle de taille : l’Iran réclame à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) la clôture de la question des sites non déclarés, où des traces d’uranium enrichi avaient été retrouvées.

"Cela n’a rien à voir avec le JCPOA. En même temps, l’Iran dit que c’est fondamental. J’espère que l’Iran et l’AIEA auront un accord parce que cela facilitera beaucoup de choses", a déclaré le responsable.

"L’agence devrait complètement régler la question […] par la voie technique, et s’éloigner des questions politiques non pertinentes et non constructives", avait affirmé dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian.