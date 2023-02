Nucléaire iranien : l'Iran dément enrichir l'uranium au-delà de 60%

Ces informations surviennent alors que les négociations pour ranimer un accord conclu en 2015 pour limiter les activités atomiques de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales sont au point mort. Elles avaient démarré en avril 2021 à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances, mais elles sont bloquées depuis août 2022 dans un contexte de tensions croissantes.

L'accord, connu sous l'acronyme de JCPOA, est moribond depuis le retrait des États-Unis décidé en 2018 par le président Donald Trump. La République islamique s'est dans la foulée progressivement affranchie de ses engagements.

Elle produit désormais officiellement de l'uranium enrichi à 60% dans deux sites (Natanz et Fordo), un seuil bien supérieur à celui de 3,67% fixé par le pacte. Au cours d'une discussion téléphonique dimanche soir avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a indiqué qu'une prochaine visite de M. Grossi à Téhéran était toujours prévue. "Si l'agence agit avec un objectif technique et non-politique, il sera possible de s'accorder sur un cadre pour résoudre" le différend sur le nucléaire, a déclaré M. Amir-Abdollahian.