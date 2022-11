Nucléaire iranien : l’Iran cible d’une nouvelle résolution à l’AIEA

Le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a adopté jeudi à Vienne une nouvelle résolution rappelant à l’ordre l’Iran pour son manque de coopération, ont annoncé à l’AFP des sources diplomatiques.

Le texte déposé par les Etats-Unis et l’E3 (Royaume-Uni, France et Allemagne) a été approuvé par 26 des 35 membres, selon deux diplomates. Seules la Russie et la Chine ont voté contre, tandis que cinq pays se sont abstenus. Deux étaient absents.

C’est la deuxième résolution cette année, après celle de juin. Le motif de discorde est le même : l’absence de réponses "techniquement crédibles" concernant des traces d’uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés. Faute d’avancées ces derniers mois, Washington, Londres, Paris et Berlin ont décidé d’accentuer la pression.