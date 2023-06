Nucléaire iranien : l'AIEA regrette la "très lente" installation des caméras

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a jugé lundi la coopération avec l'Iran trop "lente", appelant le pays à accélérer le rythme de réinstallation des caméras dans les sites nucléaires.

De retour d'une visite à Téhéran en mars, il avait salué la promesse de la République islamique de remettre en route ces appareils de surveillance, débranchés en juin 2022 dans un contexte de détérioration des relations avec les puissances occidentales.

Trois mois après, M. Grossi a estimé "les progrès bien moindres qu'espéré" dans une déclaration à l'ouverture de la réunion du Conseil des gouverneurs à Vienne en Autriche, où siège l'instance onusienne. "Cela va très lentement", a-t-il ensuite souligné lors d'une conférence de presse. "La réalité est que nous avons installé des caméras, des systèmes de surveillance en certains endroits mais il faut faire beaucoup plus", a-t-il insisté, d'autant que l'Iran poursuit parallèlement son escalade nucléaire même s'il nie vouloir se doter de la bombe atomique.

"Nous devons aller plus vite". "Ce n'est là qu'une petite fraction de ce que nous envisagions", a déploré le chef de l'AIEA devant les diplomates. Et même si toutes les caméras sont remises en place, l'Iran devra fournir toutes sortes d'informations pour combler le vide et "rassembler" l'ensemble des pièces du puzzle, a-t-il souligné.

Il a par ailleurs été interrogé sur les critiques d'Israël, ennemi juré de l'Iran, après la décision de l'Agence de refermer, du moins temporairement, certains litiges, selon deux rapports présentés aux Etats membres.

"Nous n'édulcorons jamais nos normes (...), nous avons été stricts, techniquement impartiaux, justes mais fermes", a répondu Rafael Grossi.