Nucléaire iranien : Israël accuse l'Iran d'avoir volé des documents à l'AIEA

Il a accompagné son message d'un lien vers plusieurs documents en persan présentés comme confidentiels et traduits en anglais, ainsi que des photos censés étayer ses propos.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a estimé mardi que le dernier rapport de l'AIEA sur des sites nucléaires non déclarés en Iran n'était ni "équilibré" ni "juste".

"Malheureusement, ce rapport ne reflète pas la réalité des négociations entre l'Iran et l'AIEA", a déclaré à des journalistes le porte-parole du ministère, Saïd Khatibzadeh.

Des traces d'uranium enrichi

Cette réaction intervient après la publication lundi d'un rapport de l'AIEA. Le gendarme onusien du nucléaire indique avoir des questions "non résolues" concernant des traces d'uranium enrichi sur trois sites non déclarés à Marivan (ouest), Varamin et Turquzabad, dans la province de Téhéran.

L'AIEA affirme avoir demandé en vain à des responsables iraniens d'expliquer la présence de ces équipements sur ces sites.

Selon l'AIEA, les stocks d'uranium enrichi sont proches d'atteindre la quantité nécessaire à la confection d'une bombe atomique.