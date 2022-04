Nucléaire iranien – Iran : un ex-général américain parmi les 24 nouvelles personnes sanctionnées

Les négociations de Vienne, qui ont commencé il y a environ un an, ont lieu entre d’un côté l’Iran, et de l’autre la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, ainsi que les États-Unis indirectement.

Mais les pourparlers ont été interrompus le 11 mars après que la Russie a exigé des garanties pour que les sanctions occidentales imposées à la suite de son invasion de l’Ukraine ne nuisent pas à son commerce avec l’Iran.

Quelques jours plus tard, Moscou a déclaré avoir reçu les garanties nécessaires, mais l’impasse s’est poursuivie alors que Téhéran et Washington ont échangé des accusations sur les causes de ce retard.