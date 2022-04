Nucléaire en Suisse : enfouir les déchets radioactifs, le "projet du siècle"

La guerre en Ukraine a montré les risques du stockage en surface des déchets radioactifs.

De quoi conforter la Suisse qui veut enfouir ses déchets de haute activité profondément sous terre, un projet à un tournant décisif.

"On se trouve à 300 mètres sous terre dans un laboratoire creusé" pour étudier l’enfouissement des déchets radioactifs dans l’argile, explique le géologue Christophe Nussbaum, responsable du laboratoire international du Mont Terri, près de Saint-Ursanne dans le canton du Jura.

Trois sites dans le nord-est de la Suisse, proche de l’Allemagne, sont en course pour accueillir ces déchets.

Les exploitants des centrales devraient annoncer leur préférence en septembre. Le gouvernement tranchera en 2029, mais les opposants pourraient lancer un référendum.

Le centre du Mont Terri est en fait composé de 1,2 km de galeries creusées dans la roche.

Des niches, dont les parois d’environ 5 m de hauteur sont stabilisées à l’aide de béton projeté, abritent diverses simulations d’entreposage, grâce à de petites quantités d’éléments radioactifs suivis par des milliers de capteurs.

Plus de 170 expériences ont été réalisées pour simuler les différentes phases – mise en place des déchets, scellement des galeries, surveillance – et reproduire tous les effets physiques et chimiques imaginables.