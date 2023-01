Nucléaire en Belgique : et les centrales au gaz ?

Dans le nouveau scenario transmis au gouvernement, Elia estime qu’il manque entre 900 MW (mégawatts) et 1200 MW pour l'hiver 2025-2026. "Cela représente à peu près 1/10 de la consommation." A titre de comparaison une centrale au gaz peut produire plus ou moins 800 MW, Doel 4 en produit 1039 MW. "Nous, on n'a pas a décidé de la technologie qui va remplacer", précise-t-on chez Elia. Et on rappelle aussi qu'il n'y a pas très longtemps le pays n'avait qu'un seul réacteur nucléaire en fonctionnement, c'était en 2018 et des solutions ont été trouvées.