Nucléaire : Ecolo-Groen demande de réunir la sous-commission de sécurité nucléaire à propos de l'arrêt de Doel 2

Il a été attribué à une baisse de pression dans l'un des générateurs. Les quatre autres réacteurs nucléaires produisent normalement. "Il est urgent de faire toute la lumière sur les raisons de l'arrêt inopiné de Doel 2. En pleine crise énergétique, nous avons plus que jamais besoin de stabilité et de sécurité en matière d'approvisionnement. Ces indisponibilités à répétition constituent des menaces potentielles pour la hausse des prix de l'électricité. Nous devons à tout prix éviter une situation similaire à la France, où 27 des 56 réacteurs sont actuellement à l'arrêt", déclare le député fédéral Samuel Cogolati, cité dans le communiqué. Cet arrêt inopiné intervient alors que la Chambre est appelée à valider jeudi soir la prolongation de 10 ans des réacteurs de Doel 1 et Doel 2, de 2015 à 2025.

