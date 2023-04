Nubo, la boîte mail belge qui respecte vos données privées

"Quand c’est gratuit, c’est que c’est vous le produit" n’aura jamais été aussi vrai que pour les adresses mail. C’est pourquoi Nubo vous garantit la protection de vos données en échange d’un abonnement payant. Le tarif proposé dépend de l’espace disque que vous choisissez mais le prix de départ est de 5 euros par mois pour 5 go (minimum). L’espace disque peut être agrandi ou réduit facilement, afin que le prix reste le plus juste possible : avec Nubo, on paie pour ce qu’on utilise. Les personnes qui ne sont pas coopératrices de Nubo, paient un euro supplémentaire par mois.

La bonne nouvelle c’est que toute personne titulaire d’un abonnement peut créer plusieurs comptes. Ceux-ci seront indépendants et auront accès aux mêmes outils.

Cela signifie qu’un abonnement peut être valable pour plusieurs utilisatrices et utilisateurs. Les accès sont bien cloisonnés, mais le partage de fichiers ou l’utilisation de dossiers communs est toujours possible.

Enfin, si vous souhaitez obtenir votre propre nom de domaine, plutôt qu’une adresse @nubo.coop, c’est aussi possible. "Enregistrer son propre nom de domaine coûte une quinzaine d’euros par an pour les extensions les plus courantes comme .be, .net et .com. Un nom de domaine personnel permet d’avoir une adresse électronique personnalisée sous la forme " nom@monnomdedomaine.ext " par exemple." explique Nubo.

Si vous souhaitez vous créer une adresse Nubo ou participer à la coopérative, c’est par ici.