Nuageux et frais ce lundi

Mercredi, le redoux se confirme encore un peu plus dans une situation assez calme où soleil et nuages se partageront équitablement notre ciel. Temps sec et maxima de 19 à localement 21°C. On maintiendra encore mercredi un faible risque d’averse près du littoral uniquement.

Jeudi, le vent bascule au nord, il sera faible à modéré. Notre ciel se partagera entre belles éclaircies et passages nuageux, les températures seront identiques à celles de mercredi. Il devrait cette fois faire sec partout.

Vendredi, à priori la journée la plus lumineuse de la semaine avec un soleil généreux un peu voilé au fil des heures et des températures estivales de 20 à 23°C mais la prévision devient plus incertaine pour vendredi et le prochain week-end car il faudra surveiller des orages qui à priori resteraient sur la France. Selon les derniers modèles, nous resterions au sec samedi et dimanche avec 17 à 21°C, mais il faudra confirmer cela.