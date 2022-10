Nuages et averses ce lundi matin avant le retour d’éclaircies

Des averses seront encore possibles en début d’après-midi entre Bruxelles et la Campine. Et puis ce sera le retour d’un temps sec et progressivement plus ensoleillé sur l’ensemble des régions. Les maxima continueront de baisser par rapport à ce qu’on a connu ces derniers jours et on attend 15 à 16°C sur les hauteurs de l’Ardenne, 17°C près de Virton, Tournai, Bruxelles et à la côte, 18°C pour Mons, Liège et la Campine, et jusqu’à 19°C aux environs de Namur, ce qui reste toujours très doux pour cette période de l’année.