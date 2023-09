NTM : les rois du Hip-hop, histoire et légende

Retour sur la carrière du groupe NTM qui est passé d'agitateurs incompris, souvent caricaturés, à des porte-paroles d'une génération oubliée et peu représentée. Ce collectif artistique issu du département le plus pauvre de France. Avec le temps, ils sont arrivés à créer leur propre style mêlant le graff et le hip-hop. De jeunes révoltés au discours fort et détonnant qui exprime la colère et la frustration. C’est surtout l’histoire d’un groupe que les médias, l’intelligentsia et la société n’ont jamais su écouter. On dit qu’ils se sont assagis, c’est faux. "