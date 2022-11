"Nsera" de Fatoumata Diawara et Damon Alban : un hommage à sa terre natale, le Mali

Nsera marque le grand retour de Fatoumata Diawara. Premier extrait de son nouvel album, le titre co-écrit et co-produit par Damon Albarn et mis en image par Greg Ohrel rend hommage à sa terre natale et aux liens qui unissent les continents des deux artistes. A la fois au chant et aux claviers, le leader de Gorillaz et de Blur, habitué de longue date aux métissages et aux collaborations avec des artistes africains, insuffle une touche de mélancolie et de modernité aux sonorités mandingues de la chanson.