NRG décroche son premier titre : la plus grande surprise de l'histoire des LCS

Ce qui rend l'histoire encore plus belle, c'est le profil des joueurs de NRG. Le support "Ignar" n'avait encore jamais remporté de titre domestique en 9 années de carrière. Leur ADC "FBI" était le seul à avoir déjà remporté un titre en 2021, mais était depuis fortement critiqué par les détracteurs.

Le toplaner "Dhokla" et le midlaner "Palafox" ont tous les deux passé plus de 6 ans à se battre en ligue amateur et en académie pour obtenir une place dans les LCS. Ce segment d'été signifie non seulement une première victoire pour les deux joueurs, mais également une première qualification aux championnats du monde et une première finale dans une salle remplie de fans.

Mais la star de la soirée, c'était le jungler de NRG, "Contractz", finaliste avec Cloud9 en 2017 et qui n'avait depuis pas connu énormément de succès. Après s'être longuement battu en académie pour prouver qu'il avait sa place, il décroche le premier titre de sa carrière et semblait être le joueur le plus touché par cette victoire.