Noyau relifté, fans conquis, meilleure attaque : Kompany et Burnley jouent les premiers rôles en Championship

La sauce a pris, peut-être même plus vite qu’espéré vu les chamboulements de l’été. Burnley affiche la meilleure attaque (25 buts à égalité avec Bristol), la deuxième défense (13 buts encaissés, derrière Preston North End) mais surtout plus nette différence de but (+12) et vient d’aligner 12 matches sans défaite. "On est encore dans une période de transition. Mais les résultats et les performances individuelles s’améliorent. Le projet est toujours en construction mais il avance bien. L’équipe de Kompany a la possession dans pratiquement tous ses matches. C’est la base du jeu prôné par Kompany donc c’est encourageant. Et quand on a la balle, l’adversaire ne peut pas vous faire mal. Les Clarets concèdent d’ailleurs peu d’occasions. Kompany insiste aussi sur la récupération rapide et Burnley possède des joueurs véloces pour se projeter vers l’avant. La performance contre Swansea (victoire 4-0 à Turf Moor) est le match le plus accompli de la saison et a donné aux joueurs le sentiment qu’ils pouvaient accomplir quelque chose de spécial cette saison", affirme Daniel Black. "S’ils continuent sur cette lancée, ils termineront dans le Top 6 et peut-être même dans les deux premiers".



De quoi jouer la montée jusqu’au bout. Pour rester dans le coup, Burnley va devoir bien négocier le lourd calendrier qui s’annonce. Cinq rencontres sont au programme d’ici au 13 novembre, synonyme de break Coupe du monde. Avec notamment des affrontements contre Norwich, Sheffield et Blackburn. Que des candidats à la montée.