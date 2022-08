Noyades en carrières : braver l’interdiction a conduit deux hommes à la mort

L’ancienne carrière Gralex de Mont-sur-Marchienne s’étend sur 34 hectares. Elle appartient aujourd’hui à plusieurs propriétaires privés qui font tout ce qu’ils peuvent. L’un d’eux, Jean-Georges Mathieu, détaille les mesures qu’ils ont prises pour décourager les intrusions sur le site. A commencer par le lourd portail : "Voyez la hauteur et les piques métalliques. Par-dessus, on a également mis trois rangées de barbelés. Mais regardez… Ils passent quand même par là. Ils pourraient déjà sérieusement se blesser, juste en franchissant cette barrière. Mais rien n’y fait". LEs propriétaires ont également eux-mêmes "semé" des tessons de bouteilles pour rendre le site moins accueillant. Les panneaux de rappel de l’aspect privé et de l’interdiction d’entrer sur le site n’y font rien non plus. Pas plus que les centaines de mètres de clôtures déjà installées et régulièrement cisaillées.

La police locale connaît également bien les lieux. Dès que la météo est un peu chaude, c’est par dizaines que des voitures sont garées à proximité de l’entrée, interdite, du site. Mais la police ne peut assurer une permanence et veiller à chaque instant sur l’endroit. Le 17 juin dernier, sur sa page Facebook, la Police de Charleroi rappelait l’interdiction d’accès et de baignade à la carrière. Elle est appelée à y intervenir régulièrement pour évacuer les contrevenants ou malheureusement, comme hier, pour déplorer un drame. Le jeune homme décédé hier avait 19 ans et était venu de Bruxelles. En 2018, un Louviérois de 32 ans avait aussi perdu la vie dans des circonstances similaires, à Mont-sur-Marchienne.