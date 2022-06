Nowhere Special de Uberto Pasolini

Inspiré d’une histoire vraie que le réalisateur avait lue dans un article de journal, le film nous attache aux pas de John à la recherche de ce foyer qui accueillera son fils quand la maladie l’aura emporté et qu’il ne sera plus là pour veiller sur lui.

Mais qui de cette famille aisée pouvant assurer le confort matériel de son enfant, de cette famille pléthorique qui offrirait à son fils des frères et des sœurs qu’il n’a pas, ou encore de cette femme célibataire rêvant d’être mère serait le bon choix ?

Alors que main dans la main John et Michael partent à la rencontre de ces familles, le père voit, au fur et à mesure de ces visites, cette décision à prendre se faire de plus en plus pesante, quand son fils au regard interrogateur se doute que quelque chose d’important et de grave s’annonce pour lui.

Ce drame, qui à chaque instant a tout pour sombrer dans le pathos, évite constamment l’écueil du sentimental larmoyant (mais il sera malgré tout difficile de retenir ses larmes !).

Teinté d’un réalisme social que ne renierait pas un Ken Loach, le récit qui avance par petites touches se révèle remarquable de délicatesse et de dignité. L’interprétation toute en retenue de James Norton et la frimousse si expressive et craquante du jeune Daniel Lamont, ainsi que leur évidente alchimie à l’écran y étant également pour beaucoup.

Pour reprendre son titre français : Un endroit comme un autre, ce film n’est assurément pas un film comme un autre ! Alors ne ratez pas ce film bouleversant sur la paternité (pas si fréquent !), sur le deuil et sur l’acceptation de la mort qui n’oublie pas de sourire à la vie.