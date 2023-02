Nowa Market, le zéro déchet à portée de clavier

Nowa Market (no-waste) est une épicerie zéro déchets qui réduit les contraintes de temps et d’accessibilité pour faire ses courses sans déchets. Après avoir passé commande en ligne, les clients viennent chercher leur panier au point pick-up sélectionné ou peuvent directement se faire livrer au bureau. Un geste simple qui permet d’éviter de passer du temps dans les supermarchés vrac/bio classiques à conditionner ses produits soi-même et pester sur l’oubli régulier de ses contenants. De plus, Nowa Market propose des produits de qualité grâce au développement de critères de sélection des produits qui garantissent une haute qualité gustative et nutritionnelle mais aussi une filière de production respectueuse de l’environnement. Enfin, Nowa Market souhaite promouvoir une sensibilisation au zéro déchet via un blog et des newsletters. La start up a mis également en place des ateliers/ workshop zéro déchet pour apprendre et sensibiliser sur ce mode de consommation.