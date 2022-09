"Novembre", un film sur la traque des terroristes du 13 novembre : "On est très bien protégés", dit Jean Dujardin

"Novembre", le dernier film de Cédric Jimenez, raconte la traque des terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. C’est l’histoire d’une course contre la montre vue par ceux qui l’ont vécue : les policiers. Jean Dujardin y donne la réplique à Sandrine Kimberlain. L’acteur et son réalisateur répondent aux questions de Thomas Gadisseux dans Matin Première.

Alors que le procès des attentats de Paris s’est achevé il y a peu, que celui des attentats de Bruxelles est près de s’ouvrir, le sujet peut paraître périlleux. "On ne romance pas, on scénarise. On a le sens de la responsabilité. On y met beaucoup de pudeur, de dignité, de respect. Mais si on décide de le faire, il ne faut pas non plus se laisser écraser par tout ça."

Jean Dujardin a rencontré des hommes de la BRI (Brigade de Recherche et d’Intervention), et du RAID (unité d’intervention de la police nationale). "Certains ont quitté les services, raconte-t-il, parce que ce sont des humains, parce que personne n’est totalement équipé pour vivre ce genre de choses. Ça m’a rassuré de savoir que des services comme ça existe. Ça m’a touché. C’est là où tu te dis qu’on est très bien protégés."

Le film sera en salle le 5 octobre 2022.