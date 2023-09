Novembre Ultra à La Madeleine le 9/11

Dix ans en arrière, la chanteuse faisait ses classes au sein du groupe électropop Agua Roja. Puis, November Ultra s’est émancipée en solitaire en révélant son premier EP en 2021, suivi d'un album sorti l’an dernier : Bedroom Walls (Universal / Five Oh). Deux mois plus tard, c'est dans une AB Club sold out qu'elle jouait pour la première fois devant son public belge!

Un savant mélange d'humour et d'émotions dont elle seule a le secret!

Au fil des concerts, l'artiste ne cesse de séduire un public toujours plus nombreux, tout comme sur ses réseaux sociaux où elle comptabilise plus de 180K followers sur Instagram et plus d’1 million de followers sur TikTok!

Après avoir joué en Angleterre, en Allemagne et aux USA, l'artiste a retrouvé son public belge à l’Orangerie du Botanique, puis à De Roma (Anvers) et, enfin, dans la splendide Cathédrale de Laeken lors des Nuits Bota en mai 2023.

Pas à pas, November Ultra dévoile son univers coloré et poétique au son de berceuses oniriques et au fil de clips aux images magiques.

Le jeudi 9 novembre prochain, c’est à La Madeleine à Bruxelles que la chanteuse embarquera l'audience dans son univers bedroom pop intime et réconfortant au fil de ses chansons Miel, Le Manège, Novembre mais aussi la magnifique Come into my arms.