November Ultra : la pop honnête et délicate

Quel a été le processus de création de Bedroom Walls ?

Le premier morceau a été écrit en 2018, c’était vraiment les prémisses. En 2019, j’ai travaillé sur une grosse partie de l’album et puis il y a eu “soft & tender” que j’ai sorti fin 2020. À ce moment-là, c’était vraiment les finitions : le mix, le mastering, etc. Le dernier morceau que j’ai finalisé, c’était “le manège”. C’était vraiment le plus dur, le morceau que je n’arrivais pas à terminer. Quand j’ai commencé à l’écrire, j’étais dans un état très spécifique de crush très intense et donc de court-circuit émotionnel. J’avais pas du tout envie de me forcer à me replonger là-dedans puis ça m’est tombé dessus, et je me suis dit “Ah ! OK c’est bon, je peux terminer le morceau” (rires). Il y a aussi ce truc où tout va trop vite, et en même temps on ne peut pas aller plus vite que la musique. Par exemple pour l’album, il y a eu un moment où j’avais beau me mettre derrière mon ordinateur ou derrière le piano, il fallait que je re ressente ces émotions pour que ça puisse se faire. Et puis il y a un moment où j’ai senti que je m’étais déplacée, que j’étais arrivée au bout de l’histoire de l’album. Quand j’ai écouté le premier morceau, je me suis rendu compte que je n’étais plus cette personne. Tant mieux, parce que sur le début de l’album, j’étais pleine de souffrance. Quand j’ai fini sur “open arms”, j’ai eu une révélation, et je me suis sentie apaisée. J’étais vraiment en paix avec la vie, avec le monde, avec les gens autour de moi. Et là, c’était comme si les prochains morceaux ne faisaient plus partie du même livre. Là, j’ai su que c’était terminé.