"November Ultra", l'artiste à la voix céleste et apaisante, sort son nouveau single

Face à l’actualité morose et pesante, une voix céleste vient nous apaiser. Cette voix est celle de l’artiste November Ultra, révélée avec Soft & Tender en 2020 qui figure sur son EP Honey Please Be Soft & Tender paru l’année dernière. La chanteuse à la voix douce continue sa progression dans le monde musical avec son nouveau single, Bedroom Walls qui sortira le 8 avril.