"November Rain" offre un nouveau record à Guns N' Roses

30 ans après la sortie de ce titre iconique qui avait dépassé le milliard de vues sur Youtube en 2018, "November Rain" s’est vu "relifté" par Steven Wilson et un orchestre de 50 musiciens dirigé par Christopher Lennertz en novembre dernier.

Une relecture qu’on trouvait dans le coffret anniversaire de Use Your illusion I & II sorti le 11 novembre, et qui a sans doute participé au nouveau record fraîchement établi par le morceau. Ce sont deux milliards de vues que l’on comptabilise à présent sur cette même plateforme !

"November Rain" est l'un des grands classiques de Guns N'Roses. C'est un morceau qui aura une gestation particulièrement longue. En effet, Axl Rose écrira la base de ce titre dès 1983 et celui-ci ne cessera d'évoluer par la suite pour devenir ce grand standard du rock que le groupe publiera en 1992 sur son album Use Your Illusion 1.

Les paroles et le clip de "November Rain" sont inspirées par une nouvelle signée par Del James, musicien et auteur américain, il est aussi le road manager de Guns N'Roses et un grand ami d'Axl Rose. Celle-ci nous raconte les déboires d'une superstar du blues plongée dans les excès de drogues et d'alcool et dont la petite amie finit par se suicider.

"November Rain" ne tarde pas à devenir un titre de légende et s'impose aujourd'hui, aux côtés de "Stairway To Heaven" de Led Zeppelin ou encore "Free Bird" de Lynyrd Skynyrd, comme l'un de ces "long tracks" définitifs de l'histoire du Classic Rock. Il est d'ailleurs le titre le plus long à s'être classé au sommet du Billboard TOP 200, le célèbre classement single américain, avec sa durée de près de 9 minutes.

La vidéo qui accompagnera la sortie de "November Rain" s'inspire de l'histoire de cette nouvelle de Del James.

Dans le clip, on assiste notamment au mariage fictif d'Axl Rose et de sa copine de l'époque, le mannequin Stephanie Seymour. A l'époque, Geffen souhaite offrir le meilleur au groupe et décide d'investir un bugdet très important dans la promotion des albums "Use You Illusion I" et "Use Your Illusion II" (qui sortent le même jour mais sont vendus séparément)

La vidéo de "November Rain" coûtera ainsi 1.5 millions de dollars. De nombreuses années plus tard, le guitariste Slash reviendra sur cette époque un peu dingue lors d'une interview pour le magazine Q: "On s'est lancé dans ses histoires de grosses productions pour les clips vidéos et, à partir de 'November Rain', c'est vraiment devenu trop. Au bout du compte, c'est une bonne vidéo mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout est vraiment devenu hors de contrôle".