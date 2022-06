"November Rain" de Guns N' Roses : Mélanie Delhaye vous parle du clip culte de MTV

C’est au tour de Mélanie Delhaye de s’installer cette semaine dans le fauteuil de Fanny Gillard. Elle nous parle de cette vidéo de 1991 qui a dépassé le milliard de vues de Youtube, de ce slow qui figure sur l’album tout aussi culte : Use Your Illusion I, du titre le plus long figurant dans le Billboard américain : "November Rain" de Guns N' Roses.

Il s’agit d’un clip très coûteux et compliqué à réaliser, mais qui a été largement récompensé par la suite aux MTV Music Awards et aussi pour l’épique solo que nous livre Slash dans le désert.

Découvrez quelques-unes des meilleures anecdotes dans la vidéo ci-dessus !