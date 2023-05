Que ferions-nous sans les fables, sans les textes qui orientent le regard que l’on porte sur le monde ? Au Théâtre le Public, le célèbre texte d’Alessandro Baricco est porté par l’acteur belge Pietro Pizzuti. Le souffle de l’auteur italien se partage dans un murmure. Représentations jusqu’au 18 juin au Théâtre le Public à Bruxelles.

Publiée en 1994, la pièce d’Alessandro Baricco prend la forme d’un monologue. L’auteur italien imagine l’histoire d’un pianiste hors du commun. Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento serait né sur un paquebot transatlantique, quelque part sur l’océan entre l’Europe et le Nouveau Monde. Abandonné par ses parents, il aurait grandi et vécu en mer, sans jamais descendre du paquebot, observant la terre depuis la rambarde du bastingage, se contentant de vivre entre la proue et la poupe du navire tout en réinventant le monde sur les 88 touches de son piano.

Conte intemporel, petit bijou d’humilité, la pièce d’Alessandro Baricco a été adaptée au cinéma en 1998 par le réalisateur italien Giuseppe Tornatore (La Légende du pianiste sur l’océan). Au Théâtre le Public, l’acteur belge Pietro Pizzuti entre à nouveau dans le rôle du narrateur : le malheureux Tim Tooney.