Novastar annonce un nouvel album avec un single déjà désiponible

Dans un communiqué, on peut lire :

"Cela fait des années que les fans réclament le Best Of de Novastar. Réponse inchangée depuis toujours : non merci. Au lieu de regarder vers le passé, Joost préfère porter le regard sur l'avenir. Au-dessus de son piano, une phrase lui rappelle sa philosophie de base : Be Great Or Be Gone. C’est cette attitude qui permet à Novastar de continuer à créer des perles et de rester à l’avant-plan après tant d’années."



"Ce sont ses deux producteurs anglais -Mikey Rowe et Andrew Britton- qui ont amené Joost à envisager une rétrospective : pourquoi ne pas simplement réenregistrer ses meilleurs titres, tels qu’ils devraient sonner en 2024? Des versions fraîches, neuves et intemporelles, comme il les a toujours écrites. C'est devenu une montagne russe. Tant sur le plan musical qu'émotionnel. Après tout, que peut-on encore ajouter aux classiques de la musique belge que sont Wrong, Mars Needs Woman et The Best is Yet To Come?"



"Ils ont passé des mois à travailler dans plusieurs studios belges et anglais avec un cortège de musiciens de premier ordre : le pianiste Mikey Rowe (High Flying Birds de Noel Gallagher), le guitariste Andy Britton (Top Gear soundtracks), le guitariste Skin Tyson (Robert Plant), le batteur Keith Prior (David Gray) et le bassiste Erik Rademakers (Selah Sue). L’album devait refléter l’ascpet “live” de la musique. Joost et ses musiciens y sont parvenus. La cerise fut placée sur le gâteau en fin de parcours, en couronnant ces enregistrements avec une session dans le légendaire studio 2 d’Abbey Road. Le studio des Beatles. Ce jour-là, un rêve d’enfant fut exaucé : Novastar à Abbey Road. La boucle fut bouclée."