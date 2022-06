Novak Djokovic, un "4x80" pour écrire l'histoire, seul sur sa planète

Pas forcément fringant pour son entrée en lice à Wimbledon, Novak Djokovic a perdu son premier set de la quinzaine contre le Coréen Soonwoo Kwon, pourtant 81e mondial. Tenant du titre, peut-être un peu nerveux, le Serbe poursuit néanmoins sa route et continue d'écrire sa propre histoire... et celle du tennis.

En sortant vainqueur de son duel du premier tour, Novak Djokovic a en effet remporté sa 80e victoire sur le sol anglais de Wimbledon. Un chiffre qui pourrait paraître anodin mais qui, dans le cas du Joker, revêt une importance toute particulière.

Wimbledon était en effet le seul tournoi où Dkoko n'avait pas encore dépassé la barre des 80 victoires. Selon un article paru sur Eurosport ce matin, c'est d'ailleurs paradoxalement à Roland-Garros, pourtant terre promise à Rafael Nadal, que le Serbe a accumulé le plus de victoires : 85. Suivent, dans l'ordre, l'Open d'Australie (82), l'Us Open (81) et donc Wimbledon (80).

Une formidable et monstrueuse régularité au plus haut niveau qui lui permet d'être... tout seul sur sa planète. Aucun autre joueur dans l'histoire du tennis n'est en effet parvenu à remporter 80 matches dans les 4 Grands-Chelems. Ni même Roger Federer et Rafael Nadal.

Sans surprise, c'est à Roland-Garros que le bât blesse pour le Suisse, lui qui se retrouve (pour toujours ?) coincé à 73 succès Porte d'Auteuil. Plus surprenant, Nadal n'a lui, excepté Roland-Garros évidemment, pas dépassé le seuil des 80 victoires dans aucun autre Grand-Chelem.

Et les autres "grands" du tennis ? Personne, à part Jimmy Connors, à Wimbledon et à l'US Open.

Atteindre la barre des 80 victoires en Grand-Chelem n'est donc pas donné à tout le monde. Nadal l'a fait une fois, Connors deux, Federer trois et Djokovic quatre fois. Le Joker est donc (encore une fois), seul, sur sa planète d'extra-terrestre.