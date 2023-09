Novak Djokovic rend un hommage ému à Kobe Bryant pour son 24e titre en Grand-Chelem

24, vla Djoko. Novak Djokovic a égalé le record absolu de victoires en Grand-Chelem et rejoint Margaret Court avec 24 majeurs remportés. Un chiffre absolument hallucinant, qui a rappelé le souvenir d’un ami cher au Serbe : Kobe Bryant. Le basketteur américain décédé en janvier 2020 portait le numéro 24 qu’il a rendu emblématique. L’occasion était donc belle pour "Nole" de rendre un hommage à son ami décédé. Pour l’occasion il portait un t-shirt à leur effigie.

"Kobe était un de mes amis. Nous parlions beaucoup au sujet de la mentalité des gagnants quand je me battais contre une blessure et que j’essayais de faire mon come-back au sommet du tennis… Il était l’une des personnes sur lesquelles je pouvais le plus compter. Il était toujours là pour me donner des conseils, pour me supporter, toujours de façon amicale. Sa mort et celle de sa fille m’ont beaucoup blessé. 24 était le numéro qu’il portait quand il est devenu une légende des Lakers et du basket mondial. Donc j’ai pensé que c’était une bonne idée de lui rendre hommage pour tout ce qu’il a accompli."