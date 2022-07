Novak Djokovic prêt à rater l'US Open: "Je ne me ferai pas vacciner pour le jouer"

Vainqueur ce dimanche d’un septième titre à Wimbledon, Novak Djokovic ne sait pas encore à quoi ressemblera la suite de sa saison. Pas vacciné, le Serbe n’a pas le droit d’aller aux États-Unis et ne compte pas changer son fusil d’épaules, quitte à manquer l’US Open.

En conférence de presse après avoir décroché son 21e titre en Grand Chelem, le futur numéro 7 mondial a évidemment été interrogé sur la suite de sa saison, en particulier la tournée américaine sur dur. Problème pour lui : les États-Unis, comme le Canada, imposent la vaccination aux ressortissants étrangers. Sans changement de règles dans les prochaines semaines, Djokovic ne pourra donc pas jouer l’US Open.

Le principal intéressé en est bien conscient et ne compte pas faire en sorte que cela change : "Je vais attendre une bonne nouvelle en provenance des États-Unis parce que j’aimerais vraiment y aller, jouer un tournoi ou deux avant l’US Open. Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. Donc la seule bonne nouvelle possible serait une levée de l’obligation vaccinale pour entrer sur le territoire des États-Unis, ou une exemption. Mais je ne pense pas que l’obtention d’une exemption soit réaliste."

Dans l’état actuel des choses, le Serbe devrait donc faire une croix sur les Masters 1000 de Toronto (7-14 août) et Cincinnati (14-21 août), sans oublier l’US Open (29 août-11 septembre).