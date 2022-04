Novak Djokovic pourra participer au tournoi de Rome, même sans vaccin

Le président de la fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a annoncé mercredi que Novak Djokovic est autorisé à participer au tournoi Masters 1000 de Rome du 8 au 15 mai bien que non-vacciné contre le coronavirus. On ignore s'il bénéficie d'une exemption médicale ou d'un autre genre.

Djokovic, 34 ans, n'a pas pu défendre son titre à l'Open d'Australie en début de saison (décision prise à l'issue d'une saga inédite et interminable) et a également été écarté des tournois américains d'Indian Wells et de Miami.

L'année dernière, Djokovic, qui a déjà remporté cinq fois le tournoi de Rome, a perdu en finale contre l'Espagnol Rafael Nadal.