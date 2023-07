Novak Djokovic, le roi du tie-break a encore frappé : "plus le match est dur, plus il élève son niveau de jeu" explique Philippe Dehaes

Novak Djokovic continue d’avancer dans le tournoi de Wimbledon. Le Serbe peut notamment compter sur une arme importante où il domine le reste des joueurs : sa capacité à gérer et à remporter les tie-breaks. Sa dernière défaite en Grand Chelem dans cet exercice ? Au deuxième tour à l’Australian Open.

Il est en train de dégoûter Hubert Hurkacz grâce à deux tie-breaks rondement mené et il devrait finir le travail ce lundi. Novak Djokovic continue son bonhomme de chemin dans ce Wimbledon 2023 et dans sa quête de 24e Grand Chelem.

En plus d’être déjà difficile à battre et à breaker, prendre un tie-break au Djoker n’est pas une mince affaire non plus. Sur cette édition du tournoi londonien, le Serbe n’a tout simplement pas laissé passer le moindre jeu décisif sur les cinq qu’il a disputé. Face à Cachin au premier tour et dans le 3e set (7-4), face à Thompson au 2e tour dans le 2e set (7-4), face à Wawrinka au 3e tour dans le 3e set (7-5) et face à Hurkacz en 1/8 dans le 1er (8-6) et le 2e set (8-6), Nole a remporté le jeu décisif.

Sur les 11 sets qu’il a disputés depuis le début du tournoi, cinq l’ont été au tie-break. Une arme qui lui est donc très utile. Si on va plus loin, Novak reste sur une série incroyable dans les majeurs.

À Roland-Garros, il a disputé six tie-breaks et les a tous remportés (contre Aleksander Kovacevic, Marlon Fucsovics, Alejandro Davidovich Fokina (deux tie-breaks), Karen Khachanov et Casper Ruud en finale). Le Serbe a également remporté les deux tie-breaks contre Stefanos Tsitsipas lors de la finale de l’Open d’Australie après en avoir déjà remporté un contre Grigor Dimitrov.

Pour le voir perdre dans cet exercice, il faut remonter au deuxième tour de l’Open d’Australie pour trouver le seul tie-break perdu par Djokovic en Grand Chelem cette année, lorsque le Français Enzo Couacaud a remporté le deuxième set.