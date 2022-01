Novak Djokovic, enlevé du tirage de l’Open d’Australie, réagit à son expulsion : "Je respecte la décision et je vais coopérer"

Novak Djokovic a vu ce dimanche son recours contre son expulsion rejeté par la Cour Fédérale australienne. Le joueur vient tout juste de réagir à cette décision. Parallèlement à ces déclarations, le joueur vient d'être enlevé du tirage de l'Open d'Australie, où il était tenant du titre. C'est donc bel et bien la fin de la saga.

"Je suis extrêmement déçu de cette décision de la Cour […], qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et participer à l’Open d’Australie. Mais je respecte la décision de la Cour et je vais coopérer avec les autorités compétentes lors de mon départ du pays."

Le joueur temporise quelque peu : "Je ne me sens pas très bien avec le fait que j’ai accaparé l’attention des dernières semaines. J’espère qu’on pourra tous se concentrer sur le jeu et le tournoi que j’aime. J’aimerais souhaiter aux joueurs mais aussi aux organisateurs du tournoi, au staff et aux bénévoles tout comme aux supporters tout le meilleur pour le tournoi."

Djoko remercie son entourage, qui l'a soutenu de près : "Enfin, je voudrais remercier ma famille, mes amis, mon équipe, mes supporters et les Serbes pour leur soutien inconditionnel. Vous avez tous été précieux pour me donner de la force."