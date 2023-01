Novak Djokovic écarte Andrey Rublev et accède à une 10e demi-finale en Australie

Il se retrouve pour la dixième fois dans le dernier carré d’un tournoi qu’il retrouve un an après avoir été expulsé du pays pour cause de non-vaccination contre le Covid-19. En demi-finales, Djokovic affrontera l’invité-surprise de ce dernier carré, l’Américain Tommy Paul (ATP 35). Celui-ci s’est qualifié plus tôt dans la journée en battant mercredi son jeune compatriote Ben Shelton (ATP 89), 20 ans et débutant à Melbourne, 7-6 (8/6), 6-3, 5-7, 6-4.

Tommy Paul, 25 ans, dont le meilleur résultat en Grand Chelem était jusqu’ici un 8e de finale à Wimbledon l’an dernier, disputait son premier quart de finale en Grand Chelem L’autre demi-finale opposera le Russe Karen Khachanov (ATP 20/N.18) au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 4/N.3).